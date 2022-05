“Recanati in fiore”, evento dedicato al mondo del verde: tante iniziative in programma oggi

RECANATI - Ha debuttato ieri pomeriggio e proseguirà oggi per tutto il giorno la prima edizione di “Recanati in fiore”. La manifestazione fieristica era stata programmata ad aprile scorso, ma il maltempo ed altri eventi sovrapposti avevano convinto gli amministratori a procrastinarla per questo fine settimana.

L’evento, dedicato al mondo del verde, approda così per la prima volta nella città leopardiana colorando il centro storico con le aree espositive per i fiori, le piante da fiore e da frutto, quelle aromatiche ed officinali, ma anche con prodotti di erboristeria, arredo da giardino e giardinaggio.



L’iniziativa è accompagnata anche da diversi stand gastronomici che offriranno la possibilità di conoscere e assaggiare prodotti tipici alimentari delle altre regioni d’Italia. “Recanati in fiore” cade nello stesso weekend dedicato alla festa della mamma e, proprio per associare l’iniziativa a questo giorno, è stata organizzata anche un’area allestita a tema per permettere ai bambini di scattarsi foto con le proprie mamme. Inoltre, in piazza, saranno allestiti giochi gonfiabili.



La manifestazione si snoda lungo corso Parisani e in piazza Leopardi ed anche i commercianti del centro non sono rimasti con le mani in mano: sono stati loro a dar vita ad “AperinFiore” con gli aperitivi a tema floreale.

