Fiamme nel capanno: paura per l'esplosione di due bombole di gas

RECANATI- Tanta paura, poco dopo le 15, nella frazione di Villa Musone di Recanati dove ha preso fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito, un capanno di proprietà di un uomo di circa 75 anni che lo utilizza per il rimessaggio di attrezzi agricoli. A provocare lo scoppio, con due botti forti avvertiti in tutta la frazione, sarebbero state due bombole di gas propano che si sono surriscaldate a seguito del corto circuito provocato forse da un congelatore. Nella zona, dopo i due boati, è stato notato subito il fumo derivante dal principio di incendio e avvertiti i vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi, da Macerata e Civitanova, per mettere in sicurezza l'area visto che nei pressi del capanno interessato si trova anche quello di un vicino. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Recanati.