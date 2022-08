RECANATI - Il 27 e il 28 agosto torna il Motoraduno nazionale della papera. È giunto alla ventiduesima edizione ed è organizzato dal Moto Club Franco Uncini. Per l’occasione sarà celebrato il quarantesimo anniversario del trionfo mondiale del pilota recanatese nella classe 500. Per la ricorrenza il direttivo del Moto Club ha fatto stampare una maglietta celebrativa che Uncini ha indossato per primo durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale delle iniziative in programma per la due giorni.



Il successo

Uncini il primo agosto del 1982 sul circuito di Silverstone conquistò il gradino più alto del podio nel Gran premio motociclistico di Gran Bretagna. Con la vittoria nella prova, quinta stagionale, e la concomitante caduta del suo maggior antagonista nella lotta al titolo, lo statunitense Kenny Roberts, si laureò campione del mondo con tre gare di anticipo. Uncini oggi come allora è campione nello sport e nella vita. La due giorni si aprirà alle 15 del 27 agosto, in piazza Giacomo Leopardi, con l’avvio delle iscrizioni. Alle 18.30 partirà il giro per il centro della città insieme al campione Uncini in sella alla sua Suzuki 500 cc con cui conquistò il mondiale nel 1982.

Tra gli ospiti Massimo Cuffiani, che arriverà da Imola, possessore di una moto Suzuki del 1979, Dirk Vos De Moij, dalla Svizzera, possessore di Suzuki 500 del 1981 e del 1984, e Emerson Gattafoni con Valeria Cagnoni, protagonisti della trasmissione di Rai 1 “Greams road”. Ci sarà poi, alle 20, una cena a buffet nell’atrio comunale con prodotti marchigiani a 25 euro a persona con l’omaggio della maglietta celebrativa di Uncini realizzata da Diego Marinelli di Montemarciano.

Alle 21.30 musica sotto le stelle in piazza Leopardi, proiezioni e filmati del campione Uncini. Il 28 agosto, alle 8, è previsto il ritrovo in piazza Leopardi per le iscrizioni con la colazione di benvenuto offerta dagli organizzatori. Alle 11.45 ci sarà la partenza per il giro turistico con destinazione Agriturismo Raggio verde. Seguiranno, alle 13, le premiazioni, alle 15 i saluti finali delle autorità con tuffo finale in piscina. Ai partecipanti verranno consegnati dei buoni per visitare i musei della città: Casa Leopardi, Museo Gigli, Torre civica, Museo Villa Colloredo Mels. Trai i presenti in conferenza stampa Franco Uncini; il sindaco di Recanati Antonio Bravi; il delegato allo sport Sergio Bartoli; il presidente del Moto Club Franco Uncini Daniele Cesca, il presidente vicario del Moto Club Uncini, Italo Pizzichini; Franco Frontini, esponente dello stesso club e Mario Ciamberlini, meccanico e amico di Uncini.