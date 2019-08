Famiglia non paga l'affitto ​e il proprietario chiude i contatori: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - La famiglia in difficoltà economica non paga l'affitto, il padrone di gas tagli le utenze e chiude i contatori: denunciato.I carabinieri della di Recanati hanno denunciato per "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" un 65enne che aveva affittato una casa ad una famiglia del posto. La famiglia, in ficcioltà economica, pr qualche mese non ha pagato l'affitto ed il proprietario, per tutta risposto, ha interrotto le utenze e chiuso con un lucchetto la scatola dei contatori, in modo che non potessero riattivarle.