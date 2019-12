Evitarono una strage domando l'incendio: Medaglia d'argento agli operai eroi

RECANATI - Medaglie d’argento al valor civile concesse dal presidente della Repubblica Mattarella agli operai-eroi della Clementoni che intervennero il 26 giugno 2013 utilizzando gli estintori della ditta recanatese per domare le fiamme sprigionatesi da un’auto in sosta vicino ai magazzini dell’azienda al cui interno c’erano 5 bombole di gas liquido infiammabile.

Fabio Meriggi, Andrea Palanca e Simone Lampa con questo gesto scongiurarono una possibile tragedia che avrebbe coinvolto decine di dipendenti della Clementoni e le strutture aziendali. È stato questo uno dei momenti più toccanti della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana svoltosi in un auditorium di Unimc fin troppo piccolo per ospitare i tanti sindaci, i vertici locali delle forze dell’ordine, le moltissime autorità, rappresentanti delle associazioni ed i premiati al punto che il prefetto Iolanda Rolli ha ammesso che in futuro servirà individuare una sede più ampia per poter accogliere tanti ospiti, visto che molti sindaci hanno dovuto seguire in piedi la cerimonia. Protagonisti anche i giovani studenti: quelli dell’istituto Frau di Tolentino, gli scolari del comprensivo Lucatelli di Tolentino e De Magistris di Caldarola che hanno cantato l’inno di Mameli ed infine gli studenti del liceo Classico e Linguistico Leopardi di Macerata che hanno chiuso la cerimonia.

Questi i premiati dal prefetto con l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica: Mario Barbera Borroni, Palmiro Berdini, Guido Celaschi, Antonio Ciccarelli, Maria Antonietta Gaetani, Vincenzo Alessandro Lippo, Luigi Piccioli, Davide Marcazzan, Silvio Minnetti, Guido Morresi, Katia Pranzetti, Maria Nicoletta Pascucci, Alberto Luigi Valentini, Mario Sperandini, Enrico Ruffini (ufficiale al merito della Repubblica), Antonino Fertitta.

