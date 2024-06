RECANATI Entra nel vivo il calendario degli eventi di Italea Marche, progetto promosso dal ministero per gli affari esteri e cooperazione internazionale, in stretta collaborazione con il Museo regionale dell’emigrazione marchigiana.

Le finalità

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le comunità locali sul tema migratorio e quello dei rientri sotto forma di turismo delle radici. Domani a Recanati è previsto un primo importante momento esperienziale, rivolto principalmente a blogger che lavorano sulla promozione del territorio regionale ed hanno un'ampia visibilità mediatica. Diverse le attività che saranno messe in campo nela città leopardiana, sede del Museo dell’emigrazione marchigiana.

Alle 16, al Museo civico di Villa Colloredo, avrà luogo una breve presentazione al pubblico del progetto Italea Marche, seguita dalla visita guidata al Museo dell'emigrazione marchigiana e alla mostra "Nuvole Migranti" dedicata al fumetto argentino. In questa occasione si sottolineerà l'importanza del fumetto come prezioso veicolo di satira e denuncia sociale nella storia del paese sudamericano, e si ascolterà una performance musicale connessa a temi di andata e ritorno e contaminazioni artistiche tra Italia e Argentina. Ci si sposterà poi per le vie del centro cittadino percorrendo l'Infinito Experience, accompagnati da un attore che reciterà alcune delle più note poesie leopardiane nei luoghi che hanno ispirato il grande poeta recanatese, vestendo gli abiti dell’epoca.

Il laboratorio

L’evento si concluderà con una cena-laboratorio dedicata ai vincisgrassi, eccellenza tipica del Maceratese, che si terrà all'Osteria di Via Leopardi con cucina tipica a filiera corta e cooking class. La visita guidata a Villa Colloredo e l’Infinito Experience saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito. L'evento serale invece è a numero chiuso. Il turismo delle radici può essere così un’ottima occasione per promuovere e far riscoprire i luoghi di origine ai tanti discenti degli emigranti italiani. Prende il via il calendario di appuntamenti che proseguiranno per continuare a portare visitatori a Recanati e nel territorio maceratese.