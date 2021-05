Itinerario per Loreto, nuove edicole sacre e luoghi di meditazione: così Recanati punta sul turismo religioso

RECANATI - Anche Recanati all’interno del progetto “Il cammino delle famiglie”. Nella città che punta al turismo lento ed ecosostenibile. La città leopardiana rientra, infatti, nel progetto dell’Associazione marchigiana ricerche e studi sulla tradizione popolare, finanziato dalla Regione Marche, che promuove il turismo religioso attraverso un cammino lauretano dal Santuario di Campocavallo di Osimo al Santuario di Loreto.

«Un cammino - spiega l’assessore al Turismo, Rita Soccio - che attraversa anche la città leopardiana e che si sovrappone con la ciclovia del Musone. Grazie a questa idea, nel nostro territorio saranno realizzate due edicole dedicate alla famiglia: una in contrada Ricciola e l’altra in contrada Addolorata. Sono luoghi pensati per la sosta e la meditazione: costituiti da un tempietto, contenente l’affresco con l’immagine della Sacra Famiglia e con sedute continue in forma di semicerchio, a simboleggiare l’abbraccio. I viandanti potranno sostare per il riposo e per la meditazione, avvolti dalle campagne recanatesi e dalla bellezza che queste possono dare».

