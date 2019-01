Droga abbandonata in bagno: ​il questore chiude il bar per 15 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Lo scorso fine settimana, nell’ambito di una vasta operazione per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, il gioco d’azzardo e la ludopatia, questura e polizia municipale hanno effettuatofrequentato da tantissimi giovani. Identificate diverse persone, quasi tutte di giovane età.Le stesse, accortesi dell’arrivo delle forze dell’ordine, si sono disfatte della droga e successivamente, all’interno del bagno del locale, sono stati rinvenuti 54 grammi di marijuana, divisa in dosi, alcune dosi di cocaina, 3 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione. Per questo il questore ha disposto la chiusura per 15 giorni.