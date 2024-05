RECANATI Tutti in pista nel circuito dei ricordi di Franco Uncini. Dagli esordi fino alla conquista del titolo mondiale nella classe 500 nel 1982. Recanati vuole rendere omaggio al suo campionissimo che ha fatto sognare non solo una città, ma l’Italia intera, in sella alla sua Suzuki.

L’appuntamento

Questo fine settimana, esattamente oggi, domani e lunedì alle ore 21 al cinema Sala Gigli di Recanati, si terrà in anteprima nazionale la proiezione del documentario a lui dedicato e denominato proprio “Franco Uncini. Storia di un campione” a cura di Riccardo De Angelis e Romeo Marconi, prodotto in collaborazione con il Motoclub Franco Uncini e con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission. Sarà un vero e proprio viaggio attraverso i ricordi di Uncini e di coloro che lo hanno accompagnato nel suo percorso professionale e di vita, nonché una occasione unica per rivivere le imprese di un vero campione e immergersi nell'atmosfera magica del motociclismo degli anni '70 e '80.

L’intento degli autori è quello di far conoscere al pubblico i valori di un uomo che ha saputo superare le avversità e raggiungere la vetta del successo grazie al suo talento e alla sua forza di volontà. Successi sportivi, ma anche sacrificio e determinazione nel rimettersi in sella dopo il bruttissimo incidente di quel maledetto 25 giugno 1983 ad Assen (Olanda) che ha rischiato di portargli via la vita. Un highside sbalza Uncini dalla sua Suzuki impazzita, resta al centro della pista, alcuni riescono a evitarlo, non Wayne Gardner che lo centra in pieno colpendolo alla testa. La sua sagoma è immobile sul tracciato. La corsa in ospedale, il coma, la riabilitazione e quella voglia matta di tornare a correre.

L’esperienza

L’esperienza di Franco Uncini assume così anche un valore umano profondo che va oltre il mero agonismo. La sua storia è un esempio di coraggio, passione e resilienza, capace di ispirare e motivare le persone di ogni età. Il primo appuntamento è questa sera alle ore 21 con la proiezione del documentario e un dibattito tenuto dai registi, Franco Uncini in persona, Paolo Beltramo storico inviato ai box prima con Mediaset e più recentemente con Sky nei weekend del motomondiale e Roberto Gallina. L’evento è su prenotazione (info@fondazionemarchecultura.it). Domani e lunedì ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.