RECANATI Dopo oltre due anni, un’insegnante dell’Istituto di istruzione superiore Mattei Di Recanati ha visto riconosciute le proprie ragioni. Era stata sospesa dalla dirigente scolastica per non essersi vaccinata a fine 2021, ma lei era convinta di essere nel giusto. La donna infatti in quel periodo era in malattia e si è vista sospendere dal lavoro per non essersi vaccinata contro la pandemia da Covid-19.

La vicenda

La dirigente aveva applicato la normativa di legge esistente e dopo aver diffidato la docente a vaccinarsi, l’ha sospesa dal lavoro, con la contestuale sospensione degli stipendi. Dunque l’insegnante, Rita Andrenelli, era stata sospesa dall’insegnamento, vedendo persa anche la possibilità di ricevere il compenso perché era stato bloccato lo stipendio. La donna non si è persa d'animo, si è rivolta all'avvocato Alberto Piloni di San Severino Marche e ha fatto ricorso al Tribunale del Lavoro di Macerata. In una recente udienza, il giudice del lavoro del Tribunale di Macerata ha riconosciuto le ragioni della donna, affermando che siccome aveva presentato il certificato di malattia non poteva essere obbligata a vaccinarsi e quindi è stata reintegrata al lavoro e le è stato riconosciuto il diritto a vedersi accreditare tutte le mensilità di stipendio sospese. Il giudice ha revocato la sospensione dell'insegnante, che si era rifiutata di vaccinarsi per il Covid ed ha imposto al Ministero dell'Istruzione il pagamento degli stipendi non erogati. È accaduto a fine dicembre del 2021. L'insegnante Rita Andrenelli, in servizio all’Istituto di istruzione superiore Matteo di Recanati, era in malattia e la dirigente scolastica, come previsto dalle norme dopo averla diffidata ad effettuare la vaccinazione di fronte al rifiuto della docente, l’ha sospesa per oltre tre mesi senza stipendio, applicando l'articolo 4 del decreto legge 44 del 2021.

La decisione

A quel punto Andrenelli, assistita dall’avvocato Alberto Piloni di San Severino Marche, ha impugnato il provvedimento della dirigente. La tesi della ricorrente è stata che al lavoratore in malattia, non poteva essere imposta la vaccinazione. L’avvocatura dello Stato in udienza ha insistito per la validità della sospensione. L’altro ieri il giudice del lavoro di Macerata ha accolto il ricorso di Rita Andrenelli, imponendo il pagamento degli stipendi non corrisposti più gli interessi alle spese legali sostenute alla parte.