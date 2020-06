Furiosa lite tra due giovani stranieri in un condominio, intervengono i vigili urbani

RECANATI - Un acceso diverbio fra due giovani extracomunitari, ospitati a Recanati dal Gus (Gruppo umana solidarietà) in un condominio di via Brodolini e che sarebbe potuto degenerare, ha allertato la polizia municipale di Recanati che è accorsa subito sul posto con una pattuglia.

Gli agenti hanno sedato la lite e nello stesso tempo hanno allertato il 118 che ha provveduto a medicare i due litiganti direttamente sul posto. Poco gravi le lesioni riportate il peggio lo ha riportato un giovane che si è ritrovato con un dente saltato. Per ora non è stata sporta denuncia, quindi l'episodio potrebbe finire qui senza ulteriori aggravi. Sul posto è intervenuto anche un operatore del Gus per sanare le difficoltà di convivenza dei due.