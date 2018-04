Danneggia paletti dissuasori e insulta vigili su Facebook E scatta la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI – Prima danneggia alcuni paletti dissuasori della sosta, poi insulta su Facebook i vigili urbani su Facebook: un comportamento bizzarro che è costato all’uomo una denuncia. Gli agenti della Polizia locale lo hanno riconosciuto nei video della sorveglianza come protagonista di almeno due episodi di danneggiamento della segnaletica, mentre tutti avevano potuto vedere i suoi sfoghi sul social network contro i vigili “rei” di non aver multato alcune auto in sosta vietata. Oltre alla denuncia, dovrà anche pagare i danni.