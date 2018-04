Danneggia auto e fugge ma il biglietto lasciato del testimone la incastra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Danneggia con l’auto una Bmw in sosta e si allontana; qualcuno però nota tutto, annota la targa e lascia un foglio sulla vettura consentendo di risalire al responsabile. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella zona Mercato. Il conducente aveva lasciato la Bmw in sosta e nel risalire si è accorto che la macchina era stata danneggiata e la carrozzeria portava i segni di un urto sopra il parafango di una delle ruote: un danno non gravissimo ma comunque ben evidente. A quel punto, disperando di risalire al responsabile, ha fatto per rientrare nella vettura, quando ha notato un biglietto lasciato da qualcuno con scritto un numero di targa.Il proprietario a quel punto ha avvertito gli agenti della polizia locale che si sono subito attivati per cercare di risalire a chi corrispondesse quella targa, chiedendosi anche se a lasciare il foglio fosse stato l’autore del danno o qualche altra persona che aveva visto come si erano svolte le cose. Dalle indagini i vigili urbani sono risaliti al proprietario dell’auto la cui targa era riportata sul bigliettino, una recanatese piuttosto anziana che, messa dinanzi all’evidenza dei fatti, ha confermato che era stata lei ad essersi appoggiata sulla macchina danneggiata e dicendosi disponibile a riparare il danno. Tutto è quindi finito per il meglio, con il proprietario dell’auto danneggiata che verrà risarcito.