RECANATI - Il Comune si mette in moto per creare una comunità energetica rinnovabile in centro storico. Ieri pomeriggio si è tenuta la prima riunione per presentare il progetto, che vede l’ente collaborare con Astea, Sgr e Mac. Un progetto che ha tre obiettivi: produrre energia green (basata su pannelli fotovoltaici), che consenta corposi risparmi a livello economico e che consenta di aiutare le famiglie bisognose. L’idea è ancora in fase embrionale, ma l’obiettivo è arrivare in fretta a mettere in piedi una rete di cittadini, associazioni e piccole-medie imprese che vogliano collaborare all’iniziativa.



«Promuovendo questa iniziativa metteremo a disposizione i surplus di produzione per ridistribuirli alle famiglie più bisognose – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Michele Moretti –. I privati potranno fare lo stesso, inserendosi nella rete sia come produttori che solo come consumatori. Le prime simulazioni che abbiamo svolto in questi giorni con Astea per capire le prospettive ha mostrato risultati molto interessanti. Abbiamo già predisposto un sito per raccogliere le manifestazioni d’interesse, senza vincoli né costi, ma importante almeno per avere un quadro più definito della appetibilità della proposta».

Molte presenze

La cittadinanza ha risposto bene, con molte presenze in sala consiliare e diversi connessi in videoconferenza. «Mi fa piacere, è segno che c’è grande interesse sull’argomento e non poteva essere altrimenti, soprattutto per le difficoltà legate ai costi dell’energia che abbiamo affrontato nell’ultimo anno – ha rimarcato il sindaco Antonio Bravi –. Ci sono buone prospettive, ma siamo solo all’inizio di un percorso che dovrà coinvolgere tante persone e soggetti diversificati». Astea ha già lanciato un progetto pilota a Castelbellino e sarà uno dei partner fondamentali nell’attuazione del piano anche a Recanati. «I benefici di una comunità energetica sono economici, ambientali e sociali – ha detto Andrea Migliozzi, manager di Astea –. Da oggi al 2030 in Italia dovremo raddoppiare la produzione di fotovoltaico per centrare gli obiettivi europei: questo è uno degli strumenti per farcela. Spiegando in sintesi, il pannello fotovoltaico installato sul tetto di uno stabile produce in primis l’energia per lo stabile stesso, ma il surplus lo immette nella rete. Questa reimmissione viene convogliata alla cabina primaria e da qui smistata alle varie case. L’obiettivo è quello riuscire a consumare tutta l’energia al 100%, in modo anche da avere accesso a tariffe-premio del Ministero».

Pannelli sugli edifici pubblici



«Ovviamente - conclude Migliozzi - i pannelli degli edifici pubblici sono la base di partenza, ma i privati possono scegliere se partecipare come produttori o consumatori. Se riuscissimo a collegare almeno 700 utenze domestiche saremmo già all’ottimo».