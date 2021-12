Colto da un malore in casa, muore un uomo di 54 anni: famiglia e Asur hanno chiesto l'autopsia

RECANATI - Stroncato da un malore nella sua abitazione. Si tratta di un uomo di 54 anni che viveva nel quartiere di Montemorello e che sabato pomeriggio improvvisamente si è sentito male.

A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori del 118 giunti sul posto. Per chiarire le cause che hanno portato alla morte, la famiglia e l’Asur hanno deciso di effettuare l’autopsia. Una volta espletate le ultime formalità, la salma sarà restituita ai famigliari per i funerali che ieri non erano stati ancora fissati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA