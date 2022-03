Ciclista travolto da un'auto lungo la strada Regina. Muore all'alba all'ospedale di Torrette

RECANATI - Incidente mortale ieri sera lungo la strada Regina. Ad avere la peggio un ciclista che, verso le 21, si trovava all’altezza del distributore del metano quando è stato urtato da un’auto. La donna al volante ha cercato di evitarlo, ma l’uomo sulla due ruote, nell’impatto, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Subito dopo, un altro automobilista che sopraggiungeva, non avrebbe visto il corpo a terra per via della scarsità di luce in quel tratto di strada, e lo ha investito. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ciclista al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata: le sue condizioni però sono apparse subito critiche e i medici hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’uomo è morto all’alba. Al momento sono in corso gli accertamenti per risalire alle sue generalità: non aveva con sé i documenti e finora non ci sono denunce di scomparsa. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Civitanova.

