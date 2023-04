RECANATI - Cento anni di storia. Cento anni in cui i colori giallo e rosso fanno emozionare la città leopardiana sul rettangolo di gioco. Il secolo di vita la Recanatese ha iniziato a festeggiarlo l’anno scorso, con la promozione in Serie C, e ha continuato poi con la salvezza arrivata in anticipo in questo campionato. Ma per fissare i momenti più belli di una storia che fa emozionare tifosi e non sarà il Circolo filatelico di Recanati, guidato dal presidente Mauro Filipponi.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA L’ex moglie scappa con i figli in Messico, condannata per sottrazione di minore





È stato lui, insieme agli iscritti del Circolo, a dar vita alla mostra dal titolo “Il calcio a Recanati, in Italia e nel mondo”. Le vicende locali si intrecciano a quelle che hanno fatto la storia mondiale del calcio. Sarà inaugurata oggi pomeriggio alle 17 nell’atrio del palazzo comunale. L’esposizione nasce per celebrare i cento anni della squadra cittadina e resterà aperta tutti i giorni fino al 16 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L'idea



«L’idea nasce da un input che ci ha dato la Recanatese - dice Filipponi -. Abbiamo iniziato le ricerche lo scorso anno, provando anche a richiedere un francobollo ad hoc, ma senza riuscirci. Allora ci siamo concentrati sulla ricerca storica di divise, foto e articoli di giornale. La parte centrale della mostra è dedicata alla Recanatese e tutt’intorno la visita si apre sul calcio nazionale e internazionale. Esposti pure i lavori dei ragazzi della terza media Patrizi seguiti dalla professoressa e assessore alla Cultura Rita Soccio». Coinvolta anche la Clementoni che ha realizzato un puzzle con la cartolina ufficiale foto della conquista dello scudetto a Poggibonsi il 15 giugno dell’anno scorso. Sarà regalato ai giovani che visitano la mostra. La data dell’inaugurazione non è poi stata scelta a caso.

La Pasqua dello Sport

«Abbiamo scelto questo giorno perché è in programma anche La Pasqua dello sport». Alle 9.30, stamattina, il Comune premierà i campioni e le società sportive di Recanati. Infine il Circolo filatelico ha realizzato due cartoline - il bozzetto ha disegnato Manuela Benedettucci - e Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale. Oggi dalle 11 alle 17 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane al Comune di Recanati.