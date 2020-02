RECANATI - Blitz bdei carabinieri forestali di Macerata in due aziende bio. Dagli accertamenti sui terreni di un’azienda agricola dedita alla produzione di grano, piselli, bietole, girasole ed erba medica coltivati con metodo biologico, è emerso l’uso sui terreni di fitofarmaci vietati nelle coltivazioni biologiche. Immediata è stata la comunicazione all’organismo di controllo e certificazione che ha emesso il “Provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica” della durata di 6 mesi a carico dell’imprenditore agricolo recanatese, per l’utilizzo di prodotti non ammessi. Gli è stato inoltre notificato un verbale amministrativo di 6.000 euro.

A Serravalle di Chienti, in un allevamento bovino biologico i militari forestali hanno accertato l’impiego di mangimi per i quali l’allevatore non è stato in grado di dimostrare la conformità alla normativa sulle produzioni agricole, agroalimentari e biologiche. Il mangime è stato sottoposto a sequestro e ai titolari dell’azienda agricola è stato notificato un verbale amministrativo di 6.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA