Carabiniere fuori servizio arresta uno spacciatore sorpreso nel parcheggio

RECANATI – Spaccio davanti al supermercato, un maresciallo fuori servizio nota una tossicodipendente e, dopo un breve inseguimento, fa arrestare il pusher che le stava vendendo la dose. Addosso e in macchina l'uomo, un magazziniere quarantatreenne, aveva quasi 10 grammi di cocaina, più di mille e cinquecento euro in contanti e un blocchetto di appunti, con nominativi e cifre, su cui ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.