Botte, minacce e insulti perchè marocchino Bullo rinviato a giudizio

RECANATI - Costretto a chiudersi nel bagno della scuola per sfuggire al bullo. Un ragazzino di 14 anni per più di un anno è stato perseguitato perché marocchino. Insulti, schiaffi, spinte, anche sull’autobus che sia lui sia il suo stalker prendevano per andare a scuola. Ieri mattina, il bullo, uno studente di Montelupone che all’epoca dei fatti era appena maggiorenne, è stato rinviato a giudizio. È una vicenda delicata che sarà chiarita nel corso del processo che si aprirà a ottobre prossimo quella che vedrà sul banco degli imputati uno studente che oggi non ha ancora compiuto 20 anni.I genitori del minore si sono costituiti parte civile con l’avvocato Francesco Acquaroli. Il diciannovenne, difeso dall’avvocato Sergio Ariozzi, rigetta ogni addebito.