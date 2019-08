Bottigliata in testa perché non gli trova lavoro: marocchino denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Aveva colpito in testa, ferendolo, un connazionale, che a suo dire non si impegnava abbastanza a trovargli un lavoro: denunciato un marocchino 25enne.L'aggressione risale al giugno scorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo e adenunciarlo. La vittim dell'aggressione, un altro marocchino 35enne, aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.