Boato al bancomat: banditi in fuga lasciano banconote in terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Un boato ha svegliato i cittadini di Fontenoce di Recanati intorno alle 3 di notte: è tornata la banda del bancomat.Obiettivo la filiale della Carifermo, già obiettivo di un paio di assalti simili in passati: i ladri hanno utilizzato la tecnica della marmotta, un ordigno che fa espoldere lo sportello, per riuscire a prosciugare a metà. Ma il colpo non è risucito del tutto: probabilmente a causa dell'arrivo rapidissimo dei carabinieri, i banditi sono stati costretti a lasciare in terra parecchie banconote. Anconra da stabilire, comunque, il bottino. Ma anche i danni, ingenti. Immediate sono partite le ricerche anche con blocchi stradali da parte dei carabinieri, i testimoni parlano di un'auto scura in fuga.