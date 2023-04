RECANATI - Bivacco, schiamazzi e rifiuti abbandonati. È ancora emergenza nel quartiere di Villa Teresa, tra il parco del Concilio e la struttura che ospita gli appartamenti dell’Ircer. Problemi già noti alle forze dell’ordine e all’amministrazione, a cui giungono spesso segnalazioni da parte dei residenti e del circolo che si trova sullo stesso stabile. Nel frattempo i controlli da parte di carabinieri e polizia locale non sono mai mancati e ora anche il sindaco annuncia l’installazione delle telecamere.

«Purtroppo è una situazione già nota - dice Antonio Bravi - ogni tanto si riattivano le segnalazioni. Le forze dell’ordine a più riprese hanno fatto degli interventi individuando qualcuno di questi giovani, quelli tra i più attivi nei danneggiamenti. Ora arriverà anche l’implementazione della videosorveglianza».

Ma l’impegno dell’amministrazione non è solo a livello di repressione con l’individuazione dei responsabili, «crediamo che sia fondamentale mettere in campo azioni volte a sostenere le famiglie nel complesso compito educativo e continueremo su questo piano. Abbiamo anche cercato di fare attività con l’oratorio della parrocchia che si trova vicino al complesso. Alcuni ragazzi sono stati in questo modo recuperati. Inoltre è attivo anche un progetto per degli educatori di strada. In alcuni casi abbiamo visto dei miglioramenti, ma ci sono situazioni che purtroppo creano punti di ritrovo e qualche atto vandalico».

Anche la comandante della polizia locale, Gabriella Luconi, spiega che sul bivacco «si è cercato di fare degli interventi parlando con il soggetto interessato. Stiamo installando un nuovo sistema di videosorveglianza per il quale vanno avanti i lavori della parte tecnica: dovrà essere meglio orientata la telecamera esistente e verranno installate altre due telecamere. L’intervento è già finanziato all’interno del piano di potenziamento del sistema complessivo di videosorveglianaza dell’Amministrazione». Poi amplia la riflessione sul fenomeno in generale che riguarda i giovani. «I ragazzi fanno confusione, un po’ come dappertutto, come riscontrato nel periodo post Covid. Sicuramente è un problema da affrontare sotto ogni punto di vista».