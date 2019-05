Il Barcellona e Leo Messi indispettiti dalla cartolina elettorale inviata dal Comune

di Luca Patrassi

RECANATI - Il Barcellona e Leo Messi fortemente indispettiti (per usare un eufemismo) con il Comune di Recanati. Il motivo è la vicenda legata all’(ennesimo). Stante la notorietà globale di Leo Messi la notizia ha fatto il giro del mondo ed è stata commentata in molti modi anche sulle prime pagine dei principali giornali italiani. C’è stato chi si è limitato a registrare l’invito ricordando la vicenda che tre lustri fa circa aveva portato al tesseramento – all’epoca oggetto di forti restrizioni - dell’allora promessa del calcio argentino Leo Messi e c’è stato chi ha fatto ironia (Come siamo Messi?) ricordando che “in Italia vengono invitati a votare atleti come Messi che con il nostro Paese nulla mai hanno avuto a che fare mentre la federazione di atletica non registra il record di una quindicenne nata e vissuta in Italia ma di origini extracomunitarie”. C’è anche stato chi si è spinto oltre mettendo in mezzo anche il malcapitato Giacomo Leopardi che già in vita doveva aver intuito qualcosa del genere parlando del “natio borgo selvaggio”.