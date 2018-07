Baby vandali lanciano sassi nel parco, un anziano li incastra con il telefonino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Si divertono a fare il tiro al bersaglio lanciando sassi verso l’ingresso del parco del Concilio, la piazza verde del quartiere di Villa Teresa, ma i baby teppisti - tutti minorenni - sono stati ripresi con il telefonino da un anziano frequentatore del posto. I cinque ragazzini si sono accorti che le loro imprese erano state immortalate e per reazione si sono avvicinati con fare minaccioso all’anziano fino a spintonarlo. Per i cinque è scattata la denuncia al Tribunale dei minori.L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e ripropone il problema dei vandalismi contro i beni pubblici, in questo caso aggravati da atteggiamenti da bulli nei confronti di testimoni che per senso civico difendono invece un patrimonio comune. Ai cinque ragazzi le forze dell’ordine, in questo caso la polizia locale, sono arrivati grazie sia ai sistemi di videosorveglianza sia alle segnalazioni che sono giunte da parte dei cittadini.sistema di videosorveglianza in città con nuove telecamere da installare anche nelle aree periferiche.