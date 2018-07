Si ribalta con l’auto e se ne va via a piedi Caccia al conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Perde il controllo dell’auto e si ribalta, finendo con le quattro ruote all’aria. Ma esce dalla macchina e se ne va, lasciando la vettura ribaltata sulla sede stradale. La segnalazione è arrivata al centralino della polizia stradale di Macerata intorno alle 6.30. Intorno a quell’ora alcuni automobilisti, in transito in quel momento lungo contrada Le Grazie, hanno notato il mezzo ribaltato. Quando gli agenti della polizia stradale sono arrivati sul posto non c’era nessuno da soccorrere.Del conducente, infatti, non vi era alcuna traccia. Secondo quanto ricostruito chi era alla guida dell’auto, poi ribaltata, si sarebbe allontanato a piedi. Gli agenti della Polstrada hanno effettuato tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Un sinistro che, fortunatamente, non ha causato danni a persone o a cose. Dopo i rilievi di rito, l’autovettura è stata fatta portare via dal carroattrezzi. Qualche settimana fa anche il conducente di un’altra macchina, finita contro il guard-rail della superstrada, aveva preferito andarsene prima dell’arrivo dei soccorritori. In quella circostanza, però, l’uomo aveva lasciato lì la giovane donna che si trovava insieme a lui in macchina in quel momento.