Assalto con la ruspa al benzinaio: â€‹incendi in strada per coprirsi la fuga

RECANATI - Assalto al distributore Ip sulla strada Regina. Sradicata la colonnina del self service con all’interno circa 3 mila euro. E’ accaduto la scorsa notte verso l’una. I malviventi, a bordo di un trattore rubato a Montelupone e successivamente abbandonato nelle campagne vicine, hanno prima sradicato l’intera colonnina utilizzata per il rifornimento self service di carburante, poi forzato il contenitore e portato via il denaro all’interno. I malviventi avevano precedentemente provveduto a bloccare la strada Regina in entrambi i sensi di marcia accendendo un fuoco con della legna. Una vera e propria barriera di fuoco che impedisce il passaggio a qualunque mezzo.