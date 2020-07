Investita mentre attraversa la strada, anziana portata in eliambulanza a Torrette

RECANATI - Investita mentre attraversa la strada, un’anziana donna è da ieri mattina ricoverata all’ospedale di Torrette in condizioni piuttosto serie. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 9 nella zona di Villa Teresa. Vittima dell’incidente una donna di 77 anni, S.B., che è stata investita da una Citroen C3 mentre stava attraversando la strada in via Brodolini, all’altezza del passaggio pedonale davanti alla sede dalla Ubi Banca e di fronte ad una nota pizzeria pasticceria che a quell’ora, come ogni mattino era molto frequentata.

L’impatto è stato piuttosto violento: la donna è stata sbalzata di qualche metro in avanti, facendola poi rotolare violentemente sulla strada. Diverse le persone che hanno assistito all’incidente: subito è stato dato l’allarme e dopo pochi minuti sul posto è sopraggiunta un’ambulanza della Croce Gialla di Recanati. Una volta sul posto gli operatori sanitari, vista la gravità delle conseguenze riportate dalla donna ferita, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona.

L’anziana recanatese, che abita in una traversa di via Brodolini, è rimasta comunque sempre cosciente parlando anche con i soccorritori; tuttavia i medici si sono riservati la prognosi.

Insieme all’ambulanza sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri della Stazione di Recanati © RIPRODUZIONE RISERVATA