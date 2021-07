Anziana travolta da un’auto, trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette. E' in gravi condizioni

RECANATI - Grave incidente in contrada Le Grazie a Recanati: una donna anziana è stata investita da un’auto ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Erano circa le 19 quando la donna stava attraversando la strada lungo la statale 77, in prossimità di una curva, all’altezza di via Le Grazie. In quel momento è sopraggiunta una Volkswagen Opi condotta da un recanatese che, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, non è riuscita ad evitare l’impatto con l’anziana. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: i sanitari del 118 si sono occupati di stabilizzare la donna sul posto e, successivamente, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

