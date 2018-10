Alecsiei, passione per il calcio e la vita ucciso dalla malattia a soli 15 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Ieri, in città, si respirava ovunque un’aria quasi irreale e tutti a ricordare la drammatica e prematura scomparsa del quindicenne Alecsiei Asdrubali, deceduto venerdì mattina all’ospedale di San Severino Marche dopo una lunga malattia che aveva saputo affrontare con una dignità ed un coraggio davvero unici, in modo quasi eroico. A Recanati lo conoscevano tutti e non solamente a scuola ma anche in ospedale dove si recava a fare i prelievi e ancor più nell’ambiente calcistico visto che era un grande appassionato di questo sport che amava tantissimo ed ha praticato sino all’insorgere della malattia poco meno di due anni fa.