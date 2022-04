Addio alla maestra storica Lucia Alessandrini Urbani: i funerali oggi in Duomo

RECANATI - Lutto a Recanati per la scomparsa di Lucia Alessandrini Urbani. Maestra di scuola elementare, lascia un ricordo indelebile non solo tra i suoi ex alunni, ma anche tra i recanatesi. Era la sorella di Ludovico Alessandrini, regista e critico cinematografico a cui Recanati dedica da anni un premio che porta il suo nome.

Una donna impegnata nell’educazione e nel sociale: grande l’impegno per la comunità tant o che, poco più di un mese fa, in occasione della Giornata internazionale della donna, era stata una delle quattro recanatesi scelte dall’amministrazione comunale per raccontare ai bambini la sua vita in un video.



«Quando ero ragazzina mi seccava di non essere un maschio - aveva confidato - perch é mi sembrava che i maschi avessero libertà che noi femmine non potevamo avere. Nei miei progetti una cosa mi era chiara: avrei voluto fare l’insegnante e occuparmi di bambini». E questo ha fatto. Prima nella scuola speciale e poi in quella ordinaria. «Il mio lavoro mi ha portato anche fuori Recanati - raccontava - . Ho conosciuto tanti ragazzi che mi porto ancora dentro perchè mi hanno lasciato ricordi indelebili. Credo che in un cassetto dovrebbero esserci ancora i quaderni dei miei primi alunni. Sono state quelle le classi più impegnative. Ricordo di aver pianto tanto perch é mi sentivo inadeguata».



Alle nuove generazioni ha dedicato una vita: in pensione dal 2008, vantava più di 45 anni di insegnamento. Noto anche il suo impegno come volontaria nella Croce Rossa di Falconara e alla parrocchia San Camillo di Loreto. Recanati l’aveva insignita del riconoscimento di Cittadina Benemerita lo scorso anno. «È stata un ’ insegnante impegnata e si è sempre prodigata nella scuola come nella comunità - ricorda il sindaco Bravi - , a favore dei più piccoli e dei più deboli. Le nostre più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia». I funerali o ggi alle 15, al Duomo.

