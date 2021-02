Bivacchi e tracce di sangue al parco: «Raduni di giovanissimi e atti vandalici»

RECANATI - Atti vandalici e situazioni preoccupanti nei parchi della città. È ciò che accade da diversi mesi a Recanati e che venerdì pomeriggio ha raggiunto l’apice con l’ennesima segnalazione al parco del Concilio. Fatti che vedono come protagonisti gruppi di giovanissimi, ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, vittime di un disagio che si è accentuato con la pandemia.

La segnalazione

«Erano circa le 18 - racconta la comandante della polizia locale della città, Gabriella Luconi - quando ci è arrivata la segnalazione della presenza di una strana situazione che coinvolgeva dei giovanissimi al parco del Concilio. Noi eravamo impegnati, insieme ai volontari della Protezione civile, nel servizio di controllo anti assembramento ed in poco tempo siamo arrivati sul posto insieme ai carabinieri. Nonostante siamo arrivati bloccando i due ingressi carrabili, i giovani sono riusciti a dileguarsi passando per altre vie». All’arrivo delle forze dell’ordine, la scena che i militari si sono trovati difronte era più preoccupante del solito: sangue a terra e segni del passaggio e del bivacco dei ragazzi. «Purtroppo - ammette la Luconi - è un fenomeno che si sta verificando spesso recentemente e che interessa i parchi e i luoghi di aggregazione di ragazzi molto giovani». In questo caso si tratta del condominio del complesso Ircer: «Di solito si aggregano su un ballatoio - prosegue - così che, se i controlli passano al di sotto, loro riescono a nascondersi. Dai residenti, che hanno denunciato più volte la situazione, ci è stato detto che hanno atteggiamenti violenti anche nei confronti di chi passa. Purtroppo conoscono bene i punti in cui ci sono le telecamere e riescono ad eluderle. Certamente il parco ed altre zone della città saranno oggetto di maggiore attenzione, nonostante siano già sotto un controllo quotidiano».

La prevenzione

Massimo, dunque, l’impegno da parte delle forze dell’ordine che negli ultimi tempi sono impegnate anche nei servizi di controllo per evitare assembramenti nei locali pubblici. Ma la situazione accende i riflettori sul disagio che vivono i giovani a causa della pandemia.

Le criticità

«Pensiamo - spiega il sindaco Antonio Bravi che detiene la delega alla Sicurezza - che il fenomeno sia legato anche alla pandemia che ha costretto i giovani a perdere punti di riferimento dove incontrarsi ed avere le attività sportive sospese. È un problema soprattutto sociale. Al parco del Concilio è una situazione che conosciamo da tempo, è stata sotto monitoraggio delle forze dell’ordine, purtroppo le piccole situazioni che c’erano si sono aggravate».

