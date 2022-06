Cambiano gli orari della ​Ztl, accessi diversificati secondo le zone del centro

RECANATI - Tanti turisti in centro: a Recanati cambiano gli orari della Ztl che solitamente entravano in vigore dal 21 giugno al 10 settembre. Dopo un incontro con i commercianti e con gli operatori turistici della città, l’amministrazione ha deciso di rispondere alle diverse esigenze, variando alcuni orari che saranno attuati a partire dal prossimo 29 giugno fino al 10 settembre.

«Abbiamo proposto alcune alternative - dice il sindaco Antonio Bravi - con periodi di isola pedonale più o meno lunghi. Le esigenze dei commercianti sono diverse secondo la zona in cui lavorano: è chiaro che chi si trova nel cuore della città, con una grande presenza di turisti d’estate, preferirebbe che l’isola pedonale avesse un periodo più lungo. Altri assumono una posizione diversa. Alla fine - annuncia - abbiamo trovato una soluzione che vuole essere il più condivisa possibile».

Il primo cittadino entra nello specifico. «Rispetto agli altri anni - precisa - cambia la Ztl della fascia centrale della giornata: abbiamo optato per una pausa pranzo allargata con l’isola pedonale dalle 11 alle 16. Orari che non interessano, però, tutto il centro. In corso Persiani e in piazza Leopardi, infatti, l’isola pedonale sarà attiva dalle 13 alle 16». Variazioni anche di sera. «In questo caso - dice Bravi - abbiamo anticipato di un’ora. La Ztl partirà dalle 19 anziché alle 20».

Secondo l’ordinanza la Ztl sarà attiva nei festivi da mezzanotte per tutto il giorno; nei giorni feriali dalle 19 alle due. Diversi gli orari nelle fasce centrali della giornata che cambiano in base alla zona. Per i varchi di Porta Marina e Porta Nuova, dall’intersezione di via Cavour con la chiesa di San Domenico, dal lunedì al venerdì la Ztl sarà attiva dalle 11 alle 16, mentre il sabato dalle 9 alle 16. Per il varco di corso Persiani - via Falleroni, dal lunedì al venerdì la Ztl sarà attiva dalle 13 alle 16, mentre il sabato dalle 15 alle 16.



