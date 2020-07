Banditi con la mascherina anti-Covid rapinano un commerciante nel megastore dei cinesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA -al parco commerciale cinese, due malviventi fingono di essere clienti e scappano con i soldi in cassa. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina e ieri sera la vittima si è recata in commissariato per sporgere denuncia.LEGGI ANCHE:Gli agenti stanno seguendo una pista. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, due malviventi sono entrati all’interno di una delle attività che si trovano nel parco commerciale cinese di via Silvio Pellico, a Santa Maria Apparente. I due uomini si sono finti clienti. Poi, ad un certo punto, uno dei due ha raggiunto il titolare, mentre l’altro si è diretto verso la cassa. Il primo complice si è messo davanti per bloccare l’imprenditore cinese, mentre l’altro ha aperto il registratore di cassa e ha preso i soldi.LEGGI ANCHE:Non si sa ancora con certezza quanto sia il bottino. I due, che avevano il volto travisato dalla mascherina anti-Covid, sono poi scappati via a bordo di una auto, parcheggiata nelle vicinanze del padiglione, facendo perdere le loro tracce. Ieri sera, come detto, ha denunciato l’accaduto alla polizia. Sono in corso le indagini da parte degli uomini del commissariato, guidasti dal commissario Lorenzo Sabatucci, per risalire agli autori della rapina. Sono già stati raccolti importanti elementi.LEGGI ANCHE: