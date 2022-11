Addio a ​ Ranieri Felici, decano degli avvocati. Un riferimento per i Comuni marchigiani

CINGOLI - Lutto per la morte di Ranieri Felici, 87 anni, decano degli avvocati. Un punto di riferimento, soprattutto nel diritto amministrativo, nelle Marche e non solo. Era innamoratissimo della sua Cingoli. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo buono, sempre pronto a dare una mano a chi ne avesse bisogno.

Legale vecchia maniera

Era un legale vecchia maniera, che non amava il computer. E nonostante il rapporto difficile con le moderne tecnologie è rimasto comunque un punto di riferimento nella sua professione, grazie al suo immenso bagaglio di conoscenze nell’ambito legale. Praticamente non c’è un Comune delle Marche che non si sia affidato a lui per questioni amministrative. Ma la sua fama aveva anche varcato i confini regionali, aveva ricevuto incarichi da Bolzano a Palermo.