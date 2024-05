PORTO RECANATI Parapiglia tra giovanissimi sul lungomare di Porto Recanati. Il caso è scoppiato intorno alle 23 di sabato, durante la serata della movida. Un episodio che fa seguito a uno simile avvenuto la scorsa settimana. Una situazione monitorata con attenzione dal sindaco Andrea Michelini, che ribadisce l’importanza dei controlli da parte delle forze dell’ordine, in particolare in vista dell’estate.

La ricostruzione

Difficile ricostruire con precisione quanto accaduto sabato scorso. Tutto è successo in pochi minuti. Un testimone ha parlato di «un gruppo di circa 20-30 ragazzetti che ha aggredito alcuni coetanei seduti su una panchina sul lungomare. Uno è stato pestato da più persone. I carabinieri sono intervenuti sul posto e i genitori degli aggrediti anche. Questi ragazzi violenti vanno fermati subito altrimenti diventeranno i padroni del paese. Spero che i militari dell’Arma possano far luce subito sull’accaduto». L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo. Secondo fonti ufficiali si sarebbe trattato di una lite tra una decina di ragazzi e fortunatamente nessuno ha dovuto far ricorso alle cure del 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’episodio, al momento non risultano denunce. Come da prassi in questi casi verranno anche visionate le telecamere del circuito di videosorveglianza.

Il commento

«Sono fatti che, purtroppo, saltuariamente avvengono - afferma il sindaco Andrea Michelini -. La settimana precedente in centro, ma in questo caso di pomeriggio, era avvenuto un episodio simile. Un caso di bullismo: un gruppetto di ragazzini era stato accerchiato da loro coetanei. Un mese fa ho fatto presente il fenomeno durante il tavolo per la sicurezza in prefettura dedicato ai Comuni costieri. È grande l’attenzione da parte dei carabinieri, che voglio ancora una volta ringraziare, così come di tutte le forze dell’ordine. Anche la polizia locale farà la sua parte».