Drink alcolici dopo le 4 del mattino. Controlli in un pub, scatta la multa

CIVITANOVA - Bicchieri di alcolici ancora pieni dopo le 4 del mattino, scatta la sanzione nei confronti di un pub del centro. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, l’altra notte, mentre erano impegnati nei consueti giri notturni di pattugliamento in città, e in particolare nella zona del centro, per garantire la sicurezza di residenti e di turisti, hanno svolto un controllo all’interno di un locale. Erano circa le 4.30 del mattino. Dagli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, è emerso che in quel pub soltanto poco prima erano stati serviti alcolici ad alcuni ragazzi, contravvenendo in questo modo al divieto che impone lo stop della somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 di notte in poi. Quell’ora, dunque, era passata già da un pezzo in realtà. E alla fine, per questa ragione, al termine di tutti gli accertamenti di rito, i carabinieri hanno sanzionato il proprietario del pub in questione, finito nel mirino dei controlli, per non avere rispettato il divieto in materia.

È alta, specialmente in questo periodo d’estate, quando i locali della costa diventano il punto di riferimento dei giovani (e non soltanto) di tutta la provincia, l’attenzione da parte delle forze dell’ordine per garantire un divertimento sicuro, nel rispetto delle regole, soprattutto ai più giovani. In modo particolare, per quel che riguarda appunto la somministrazione degli alcolici. Proprio alcune settimane fa, all’inizio del mese di luglio, il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, aveva firmato una ordinanza con una serie di misure che hanno previsto delle restrizioni rigide in materia di vendita e di consumo di alcolici nei locali della movida e in giro per la città, dove non è consentito detenere o consumare bevande alcoliche, compresa birra e bevande superalcoliche in generale, in qualsiasi tipo di contenitore. L’ordinanza in questione è valida nei mesi estivi, da luglio fino alla fine di settembre. Una ordinanza per limitare, per quanto possibile, l’abuso di alcol tra i giovanissimi e tutte le conseguenze, più o meno gravi, dagli schiamazzi ai parapiglia, che possono provocare i bicchieri di troppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA