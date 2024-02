MACERATA - L’Atto di programmazione dell’Ast Macerata appena varato, per iniziativa del direttore generale Marco Ricci, annuncia l’assunzione nel 2024 di cento medici, numeri positivi anche in relazione al fatto che sono previste una quarantina di cessazioni dal servizio. Il Piao, appunto il Piano delle attività in questione elenca nelle circa 150 pagine anche le dotazioni nei vari reparti. A parte le varie tabelle, alcune delle quali riportano numeri in apparenza discordanti, ci sono appunto indicati gli organici dei vari reparti ospedalieri e le assunzioni che si vogliono fare.

La situazione

A leggere però l’albo pretorio della Ast Macerata in questi giorni può sorgere qualche interrogativo, ma è bene partire dai dati di fatto. Ci sono unità operative in grande sofferenza e per questo la Ast ha messo nero su bianco la volontà di procedere con i concorsi. Bene. Alla voce Psichiatria il Piao dice che ci sono 19 dirigenti medici e che il numero nel 2024 andrà portato a 29: dieci specialisti da assumere per il tramite evidentemente di procedure concorsuali. Sempre in questi giorni all’albo pretorio c’è una determina del direttore generale della Ast per bandire un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici per la Psichiatria. La domanda sorge spontanea: se da una parte si scrive che saranno assunti dieci psichiatri perché si bandisce un concorso per tre? Possibile che non ci siano i fondi per coprire la relativa spesa, ma nella determina del concorso questo non c’è scritto.

Si parla genericamente di carenza di organico: «L’Ast di Macerata - si legge nella determina - ha espletato nel 2023 concorso pubblico per la copertura di 8 posti di dirigente medico di Psichiatria, ad esito del quale non è stato possibile soddisfare integralmente il relativo fabbisogno (è stato assunto un solo medico nella graduatoria degli specializzandi, per il resto rinunce in serie, ndr)… Considerato che la graduatoria del suddetto concorso è totalmente esaurita e non risultano utilizzabili altre graduatorie di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato né di avviso pubblico per incarichi a tempo determinato, la direzione aziendale dell’Ast Macerata ha dato mandato alla scrivente Uoc di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 3 posti di Dirigenti medici di Psichiatria. L’assunzione dei tre dirigenti medici è prevista nel piano 2023-2025 e rientra nel relativo tetto di spesa». Giusto a titolo informativo, si può aggiungere che la determina risulta vista e firmata da sei dirigenti: il direttore generale, la direttrice sanitaria, il direttore amministrativo, il direttore sociosanitario, il dirigente delle Risorse Umane e la responsabile del procedimento.

L’autorizzazione

Di determina in determina ce ne è una che autorizza il passaggio temporaneo alla Regione Marche, servizio Infrastrutture, di una funzionaria tecnica della Ast, l’ingegnere Lucia Mosciatti. Poi ci sono determine per l’assunzione a tempo determinato tramite avviso pubblico di un dirigente amministrativo e di un ingegnere clinico.

Infine la determina dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori edili per la posa in opera della nuova Tac nella parte vecchia dell’ospedale di Macerata: appalto aggiudicato alla Tecno Term Impianti srl di Tolentino, che ha offerto un ribasso del 5,10% sull’importo posto a base di gara di 546mila euro. Nuova Tac che risulta finanziata con i fondi del Pnrr.