Cingoli, la protesta ad Ancona: «Il nostro ospedale va salvaguardato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - I cingolani si sono ritrovati in tantissimi ad Ancona per difendere l’ ospedale . Striscioni, cartelli, bandiere tricolore e fischietti nel corteo che è partito da piazza Cavour ed ha percorso Corso Garibaldi, dove era stato allestito un palco per consentire ai vari comitati presenti di intervenire.Con l’amministrazione comunale diguidata dal sindaco Michele Vittori (che ha ringraziato tutti i partecipanti) c’erano i comitati di Civitanova, Recanati, San Severino oltre a quello cingolano. E poi rappresentanti dei Comuni di Apiro , Poggio San Vicino, Staffolo e Cupramontana. La risposta è stata davvero massiccia. Gli interventi sono iniziati con le note dell’inno di Mameli. «Questo è un segnale forte – ha esordito Vittori –. Non chiediamo la luna nel pozzo ma i nostri diritti e cioè avere un ospedale funzionante. Siamo qui per difendere il nostro diritto alla salute. Da troppo tempo la politica regionale è carente sul piano della programmazione in materia sanitaria, nonostante le risorse che la Regione riceve dallo Stato. I tagli sono continui da anni, per cui è giunta l’ora di dire basta alle promesse e alla disinformazione che sta portando avanti il Pd di Cingoli. Devono ripristinare i 20 posti letto, sostituire il personale medico ed infermieristico che è uscito, riaprire gli ambulatori. E poi dobbiamo avere un pronto soccorso efficiente». «Appoggiamo totalmente la manifestazione di Cingoli – ha detto Giovanna Capodarco Agostinelli, presidente dei comitati della provincia di Macerata –. Il piano sanitario che è di 120 pagine, è fumoso e va contro il cittadino. La Sanità marchigiana va rivista ma non come la sta portando avanti la Regione». «Molte cose non vanno come devono andare – ha ribadito il medico di famiglia Marco Buccetti del comitato di Recanati –. I punti di emergenza non sono mirati alle esigenze dei cittadini. E le risorse vanno investite nei plessi ospedalieri già esistenti. L’ospedale unico provinciale è uno spreco di risorse e penalizzerà i piccoli nosocomi».«È un grave errore la realizzazione dell’ospedale unico provinciale – ha commentato l’avvocato Marco Massei del comitato di San Severino -. Serve un ospedale da mettere in rete e non una struttura da 200 milioni di euro. Questi soldi bisognava indirizzarli verso le eccellenze specialistiche, come per esempio l’oculistica di San Severino. Il mega ospedale creerà nelle piccole realtà tanti disservizi».