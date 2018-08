Principio di annegamento al lago di Fiastra Sommozzatori in azione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA - Momenti di grande apprensione quelli che si stanno vivendo a Fiastra. Sommozzatori in azione per una persona in evidente stato di difficoltà sul lago. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, provenienti anche da Ancona anche l'eliambulanza. Secondo le prime indicazioni la persona in grande difficoltà avrebbe 43 anni.