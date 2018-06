Il Presidente Mattarella a Esanatoglia: â€‹«Solidarietà grande dote dell'Italia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESANATOGLIA – Grande festa ad Esanatoglia per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto per l’inaugurazione della scuola secondaria “Dalla Chiesa”. Con lui anche il ministro per l’Istruzione Marco Bussetti.La nuova scuola ospiterà 60 ragazzi: «È un segno - ha detto il Presidente - di rilancio e di ripresa che va costantemente, tenacemente perseguita, seguita con attenzione giorno per giorno. L'impegno delle istituzioni tutte, da quelle locali e quelle nazionali, deve essere diretto a seguire attentamente il percorso della ricostruzione e agevolarlo, incentivarlo e sostenerlo in ogni modo». Mattarella si è poi soffermato sull’importanza della solidarietà: «che fa grande il nostro paese e ne è la caratteristica. In Italia vi è un tessuto solidale molto forte, ampiamente praticato, meno narrato di altri aspetti problematici, ma molto più presente».