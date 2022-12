MACERATA- Si è svolta oggi a Strasburgo la consegna alla presidente del Parlamento Europeo del presepe realizzato dall'Istituto comprensivo «V. Monti» di Pollenza , vincitore della III Edizione del concorso «Un Presepe in 7 giorni: tra Tradizione e Istituzione», organizzata dall'europarlamentare Simona Baldassarre (Lega).

Il presepe donato

Il presepe donato è stato votato nei giorni scorsi a Roma da una giuria popolare nel corso dell'iniziativa «Stelle di Natale», evento organizzato dalla Europarlamentare. «Un filo d'oro ora unisce la scuola vincitrice e tutti i giovani studenti italiani al Parlamento Europeo: il bellissimo presepe vincitore realizzato dall'Istituto Comprensivo »V. Monti« di Pollenza, che ho consegnato oggi nelle mani della Presidente Metsola a Strasburgo. Mai come ora, ritengo sia di fondamentale importanza - spiega la Baldassarre - promuovere i nostri Valori, rappresentati anche nella natività di ogni presepe: pace, famiglia e solidarietà. Queste sono le radici dell'Europa, da tramandare alle nuove generazioni. Non vi è futuro senza radici, non vi è futuro senza giovani.»