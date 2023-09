​Presentata a Civitanova la partoanalgesia: aumentano i servizi sanitari su tutto il territorio

CIVITANOVA- «L’attivazione della partoanalgesia presso l’ospedale di Civitanova Marche dimostra la volontà della Regione e dell’Ast di Macerata di potenziare i servizi sanitari di questa importante città costiera - ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini nel suo intervento - e di dare alla comunità civitanovese i più alti livelli di assistenza previsti dalle normative nazionali e internazionali». E’ stata presentata oggi, in conferenza stampa, l’attivazione della procedura di partoanalgesia all’Ospedale di Civitanova alla presenza dell’assessore Saltamartini, del Direttore Generale dell’Ast di Macerata Daniela Corsi, del Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Filiberto Di Prospero, del Direttore f.f. dell’U.O.C di Anestesia e Rianimazione Dott. Antonio Conte, mentre era presente in sala anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni.

LEGGI ANCHE: Liste di attesa truffa, medici e infermieri denunciati. «Favoriti conoscenti e pazienti privati, agende sospese o interrotte»

Gli scopi

La partoanalgesia ha lo scopo di ottenere una riduzione del dolore fisiologicamente presente durante il travaglio, l’analgesia come parte di un programma di assistenza alla gravidanza non si pone come alternativa al parto naturale, ma come mezzo addizionale che la medicina offre alle madri per partecipare con maggiore consapevolezza e collaborazione all’evento del parto. Può essere richiesta dalla donna o consigliata dai medici o dalle ostetriche in particolari condizioni cliniche materne (per esempio ipertensione arteriosa gestazionale, epilessia, distacco di retina) o fetali (presentazione anomala, prematurità).

Nell’ospedale di Civitanova la tecnica più frequentemente utilizzata è l’analgesia epidurale e viene effettuata dal medico anestesista dedicato.

«Ho sempre creduto in questa procedura di parto, in questo diritto di scelta per la madre, al di là della necessità contingente consigliata dai medici in casi particolari di gestazione, prima come primario dell’U.O.C di Anestesia e Rianimazione e ancor più oggi nella veste di Direttore generale di questa azienda sanitaria – ha affermato Daniela Corsi – solo che prima non avevamo le risorse di personale medico per poter effettuare la partoanalgesia, ora dopo aver completato l’organico, l’abbiamo subito attivata».

«Siamo felici e orgogliosi di annunciare che è attivo presso il Punto Nascita di Civitanova Marche un servizio di partoanalgesia – ha sottolineato il Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Filiberto Di Prospero- questa procedura rende ora completa la nostra offerta assistenziale e realizza un Livello Essenziale di Assistenza tanto richiesto dalle donne. Questa nuova attività è il frutto dell’impegno e dell’entusiasmo di tanti professionisti: Anestesisti, Ginecologi, Ostetriche, Pediatri e del sostegno della nostra Direzione Generale. Abbiamo voluto offrire alle donne un servizio di qualità, dietro al quale c‘è stato un lungo periodo di formazione di tutte le professionalità coinvolte, anche con la frequenza in altri centri ospedalieri. Per informazioni l’utenza può contattare direttamente il Reparto al tel. 0733823054».