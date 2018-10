Prende fuoco un nastro dell’ex Fioretti: allarme per una nube sul quartiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Incendio ieri mattina nell’ex fonderia “Fioretti” in viale XXX Giugno. A fuoco un pezzo del nastro trasportatore in gomma che era all’interno dello stabile dove c’erano alcuni operai. Nessun ferito. Erano da poco trascorse le 10.30 di ieri quando è divampato il rogo. Gli operai di un’impresa stavano smontando un impianto dell’ex fonderia quando improvvisamente una scintilla è finita in un nastro trasportatore di plastica che ha, inevitabilmente, preso fuoco.Nella zona si è alzata una nube di fumo che è stata notata dai residenti. Ed un odore acre era nell’aria. Gli operai quando hanno notato il fumo hanno cercato di spegnere l’incendio, ma non ci sono subito riusciti. Ecco, allora, che hanno avvertito i vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Tolentino. Nel giro di alcuni minuti i pompieri sono arrivati in viale XXX Giugno, nell’ex industria insalubre. E quando sono entrati nei capannoni il rogo era già stato domato. Sta di fatto che i vigili del fuoco sono rimasti poco tempo nell’ex fonderia ed hanno provveduto a controllare se la struttura era in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino per i dovuti rilievi. Alla fine solo tanta paura ieri mattina per gli operai che erano all’interno dell’ex “Fioretti” e per i residenti che vivono nelle abitazioni vicine. Da qualche tempo nell’ex fabbrica sono in corso i lavori per lo smantellamento dello stabilimento.