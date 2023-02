Il premio Nobel Parisi aprirà l'anno accademico all'Università di Camerino

CAMERINO - Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica nel 2021, sarà l'ospite d'onore per l'apertura del 687esimo anno accademico dell'Università di Camerino, il 16 febbraio. Il tema sarà «Universitas: l'impatto sociale della scienza».

L'importanza della divulgazione

Il rettore Claudio Pettinari ha spiegato come si rimarcherà per l'occasione «l'importanza della divulgazione e della comunicazione della scienza, sull'impatto sociale che le attività realizzate dall'ateneo, in particolare quelle di ricerca e innovazione, hanno sulla comunità e sulla società civile e anche per far comprendere sempre di più all'opinione pubblica quanto sia importante investire sulla ricerca».