Dramma a Recanati, precipita dal balcone di casa: morto un 77enne

RECANATI - Precipita dal balcone della sua abitazione e muore. Tragedia questa mattina a Recanati, in via Angelo Giunta, dove un uomo di 77 anni è precipitato dal balcone dell'abitazione dove viveva con la sua famiglia. L'allarme è scattato attorno alle 6, quando sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda da parte dei carabinieri di Recanati, intervenuti sul luogo dell'accaduto, pare che quello dell'anziano sia stato un gesto volontario.