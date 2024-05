POTENZA PICENA «Anche io ho frequentato la scuola elementare in piazza Douhet, ricordo bene con affetto i colori, i suoni, i volti, le tante esperienze vissute lì. Ma un amministratore della cosa pubblica è chiamato a fare scelte non dettate esclusivamente dalle proprie emozioni, ma ponderate, ragionate, obiettive e supportare dal parere dei professionisti». Non ci sta il sindaco Noemi Tartabini e difende con forza la scelta di abbattere l’ex scuola elementare, con le ruspe entrate in azione lunedì mattina.

«I dati oggettivi e le relazioni frutto dell'esito dello studio di vulnerabilità sismica sono chiari – dice Tartabini - se, a livello tecnico ed economico tutta la struttura fosse risultata recuperabile l’avremmo recuperata, come fatto per la scuola media Leonardo da Vinci di Potenza Picena». Sarà una nuova vita per l’area, secondo il primo cittadino.

«Ci sarà recupero di una porzione di edificio con la creazione di uno spazio polivalente di circa 400 metri quadrati per la collettività e la realizzazione di un parcheggio a raso post demolizione dell'altra porzione senza precluderne un eventuale nuova realizzazione in futuro – spiega Tartabini – il progetto di riqualificazione ha seguito un percorso lungo e ha ricevuto le risorse economiche dal Ministero e le autorizzazioni necessarie da tutti gli organi competenti». Il Comune ha ottenuto finanziamenti che prevedono la demolizione e la ricostruzione di altre due scuole: l’infanzia Coloramondo e la media Sanzio.

Gli obiettivi

«Nel contempo stiamo creando, ripristinando e restituendo altri nuovi spazi sicuri, belli e funzionali per tutti i cittadini – finisce il sindaco – i 700 metri quadrati circa dell’ex cinema Florida, la stessa superficie dallo stabile della Fondazione Divina Provvidenza, sede temporanea della scuola infanzia, i 170 metri quadrati circa della palazzina municipale, con ampia sala al primo piano. A questi vanno aggiunti l’auditorium della nuova scuola primaria, l’auditorium della nuova scuola secondaria in via di progettazione e i locali della palazzina sede storica degli uffici polizia municipale accanto alla Statale 16. Da ogni trasformazione nascono sempre delle opportunità di crescita».