POTENZA PICENA «Qualcuno tra i sostenitori della Tartabini evoca il timore di un ritorno dei comunisti al governo di Potenza Picena. A questo proposito occorre puntualizzare che il Pci è stato sciolto oltre 30 anni fa e che quindi chi intende spaventare le persone con questo argomento è molto più patetico della buonanima di Berlusconi, che ne ha fatto un tempo il suo cavallo di battaglia». Si alzano i toni e il livello dello scontro in vista delle elezioni. A parlare è Mario Morgoni, candidato del centrosinistra a Potenza Picena.

APPROFONDIMENTI LA STORIA San Severino, il racconto degli anziani diventa ispirazione per un libro a fumetti SANITA' Macerata, la primaria Tomassini svela il segreto: «Un reparto dedicato agli anziani: puntiamo sul lavoro di squadra»

La posizione

«È necessario anche ripetere - sottolinea l’ex parlamentare dem - che il nostro progetto amministrativo non ha bandiere ideologiche e si rivolge a tutti i cittadini indipendentemente dal colore politico. Ciò premesso, se vogliamo dare un giudizio storico sulla presenza dei comunisti nel nostro territorio potremmo agevolmente farlo rievocando alcune storie vissute.

Ad esempio quella dei Tartabini, Luigi, Dino, Armando, Alessandro, Quinto, Albino, Fernando e Umberto: una famiglia contadina comunista che ha lottato generosamente, pagandone il prezzo, per il riscatto di lavoratori agricoli che vivevano la condizione di servi della gleba. Oppure la storia di Ferruccio Rebichini, Luigi Manzi, Armando Spinaci e Marcello Morgoni operai comunisti licenziati per rappresaglia politica nel dicembre 1956. O di Aldo Cingolani , licenziato per motivi politici ed emigrato in Francia. O quella del falegname comunista Antonio Carestia, primo sindaco eletto a Potenza Picena in un dopoguerra che ripartiva dalle macerie del nazifascismo. Comunisti che lottavano per l’emancipazione e i diritti dei lavoratori e che per coerenza e dignità non si sono piegati al ricatto di abiurare ai loro ideali e si sono trovati disoccupati, discriminati, costretti ad emigrare».

Morgoni tiene a puntualizzare anche altri aspetti: «Le storie dei comunisti di Potenza Picena sono queste e quelle di tante altre persone, militanti e cittadini esemplari, che testimoniano di un autentico impegno civile e sociale che ha contribuito in misura rilevante al progresso della nostra comunità e testimoniano di una nobiltà perduta della politica. Ma questa è storia così come è storia quella del fascismo che ha lasciato nelle famiglie di tanti concittadini la memoria delle purghe, delle bastonate, della galera, della guerra e delle fucilazioni come nel caso dei nostri concittadini Scipioni e Cutini. La storia non ritorna e non si ripete ma non si può dimenticare che certe storie hanno reso migliore questo paese, altre lo hanno abbrutito. Siccome dobbiamo costruire il futuro i comunisti non torneranno, ma ancor meno dovranno tornare i fascisti anche se troppa gente, pure a Potenza Picena e tra i sostenitori di Noemi Tartabini, continua a strizzargli benevolmente l’ occhio».