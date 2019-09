Tremendo frontale ​tra due auto: grave uomo di 49 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Violento frontale lungo la statale adriatica, grave un uomo di 49 anni. Chiusa la Ss 16 per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle macchina. L'incidente è avvenuto intorno alle 18, all'altezza dell'ex Babaloo, lungo la statale adriatica, a Porto Potenza Picena. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia stradale, una Matiz e una Nissan Qashqai si sono scontrate. Un impatto frontale, particolarmente violento.Sul posto sono intervenuti una ambulanza della Croce Verde e l'automedica del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. Ferito in maniera grave l'uomo che si trovava al volante della Matiz, un quarantanovenne di origini foggiane, residente all'Hotel House. Viste le sue condizioni, il personale medico e sanitario del 118 ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Meno preoccupanti le condizioni di salute dell'altro automobilista, un uomo di 73 anni, residente a Macerata. È stato caricato e trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta.