Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: donna muore sul colpo

POTENZA PICENA - Dramma questa mattina lungo la strada statale 571 Helvia Recina. Una donna, classe 1935, è stata investita da un'auto ed è morta. L'allarme è scattato poco dopo le 7. L'anziana, residente a Potenza Picena, stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento, è finita sotto un'auto che transitava in quel momento. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri di Potenza Picena per i rilievi del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere l'intervento dei soccorsi.

Il tratto pericoloso, il sindaco aveva chiesto l'autovelox

La Statale è stata chiusa nel tratto dove è avvenuto l'incidente ed il traffico è stato deviato. Da Tempo il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini chiede l'installazione di un autovelox in questa zona della strada Regina: numerose le istanze inviate in prefettura, ma ancora l'appello non è stato accolto.